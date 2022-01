Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβαν οι άνθρωποι της Τότεναμ, στην πρόταση που είχαν καταθέσει στον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή της Λούες, Όλι Τάνερ.

Η Τότεναμ επενδύσει στο μέλλον. Γι' αυτό και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο επιχείρησε να αποκτήσει το 19χρονο επιθετικό, Όλι Τάνερ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί σε ομάδα της Premier League.

Τα «σπιρούνια» έδωσαν τα χέρια με την ερασιτεχνική Λούες προκειμένου να αγοράσει τον Όλι Τάνερ. Οταν όμως έφτασε η στιγμή να διαπραγματευτούν μαζί του, ο νεαρός επιθετικός αρνήθηκε την πρόταση ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να φορέσει τη φανέλα της Τότεναμ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο Όλι Τάνερ απέρριψε την πρόταση που του κατέθεσε η Τότεναμ, καθώς είναι οπαδός της Άρσεναλ και δεν επιθυμούσε να μεταγραφεί στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε, λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων.

«Η Λούες επιβεβαιώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με ομάδα της Premier League για την μεταγραφή του Όλι Τάνερ, όμως ο σύλλογος δεν κατάφερε να συμφωνήσει μαζί του με αποτέλεσμα εκείνος να παραμένει ποδοσφαιριστής της ομάδας μας», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Λούες, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του.

