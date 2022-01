O Κρίστιαν Έρικσεν πέρασε με επιτυχία όλα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και πλέον μπορεί να γίνει επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπρέντφορντ.

Άκρως ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κρίστιαν Έρικσεν! Ο Δανός μεσοεπιθετικός 7,5 μήνες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη στον αγώνα της εθνικής του με τη Φινλανδία για το Euro 2020 είναι έτοιμος να βρει νέα ποδοσφαιρική «στέγη», καθώς σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Sky Sports», πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες «εξονυχιστικές» ιατρικές εξετάσεις και πλέον είναι έτοιμος για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Μπρέντφορντ.

Ο 29χρονος επιτελικός χαφ βγήκε νικητής από την περιπέτεια της υγείας του, δούλεψε σκληρά σε ατομικό επίπεδο, τις τελευταίες ημέρες έκανε προπονήσεις με τη δεύτερη ομάδα του Άγιαξ και πλέον έφτασε η στιγμή που θα επιστρέψει εκεί που αξίζει. Στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο του κόσμου.

