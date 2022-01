Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αποχώρησε για τελευταία φορά από το προπονητικό της Γουότφορντ το μεσημέρι της Τρίτης και προς τιμήν του σταμάτησε για να μιλήσει στους δημοσιογράφους και έδειξε πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι.

Ο Ιταλός προπονητής παρέμεινε για μόλις 112 ημέρες στον πάγκο των «hornets», δεν κατάφερε ν' ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, με αποτέλεσμα ν' απομακρυνθεί.

Πλέον, ετοιμάζεται ο Χότζον για να του πάρει τη θέση στην τεχνική ηγεσία.

«Να ευχηθώ καλή τύχη στο κλαμπ, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι η Γουότφορντ μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία και εύχομαι καλή επιτυχία στον νέο προπονητή» είπε ο Ρανιέρι αποχωρώντας από τις εγκαταστάσεις του συλλόγου!

Claudio Ranieri is one of the nicest men in football ❤️pic.twitter.com/LpHuqO1CGI