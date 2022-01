«Κέφια» είχε ο Χακίμ Ζίγιεχ απέναντι στην Τότεναμ, με τον Μαροκινό να δίνει τρελά φάλτσα στη μπάλα και να τη στέλνει στο «παραθυράκι» του Γιορίς για το 1-0 της Τσέλσι.

Την προηγούμενη αγωνιστική έβαλε την Τσέλσι σε θέση οδηγού κόντρα στη Μπράιτον με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή. Αυτή τη φορά όμως ο Χακίμ Ζίγιεχ μπορεί μεν να ακολούθησε παρόμοια συνταγή, αλλά την εκτέλεσε με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο. Στις αρχές του δευτέρου μέρους (48΄) κόντρα στην Τότεναμ, ο Μαροκινός βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με απίθανο, φαλτσαριστό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ούγκο Γιορίς, ο οποίος απλώς έμεινε... να κοιτάει την πορεία της μπάλας προς το «παραθυράκι» της εστίας (1-0).

Hugo Lloris just watching along with the rest of us as that Ziyech shot sails in 😅



Postage stamp.



Chelsea 2-0 Tottenham #bbcfootball #CHETOT