Ο Ντάνκαν Φέργκιουσον ενεργεί γι' ακόμα μια φορά ως πιστός στρατιώτης της Έβερτον και πριν το πρώτο ματς της νέας του θητείας ως υπηρεσιακός κόουτς, κερνάει μπύρες τους οπαδούς της ομάδας!

Ο Φέργκιουσον καλείται ξανά να προσφέρει τις υπηρεσίες του από την άκρη του πάγκου μέχρι να βρεθεί ο νέος μόνιμος κόουτς του συλλόγου μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο εκ των πιο πιστών μελών της ομάδας απάντησε αμέσως θετικά στο νέο κάλεσμα για να κρατήσει προσωρινά το «τιμόνι» και επειδή θέλει να δει τον κόσμο ενωμένο και αποφασισμένο για το νέο ξεκίνημα, πήρε μια πρωτοβουλία...

Στις παμπ γύρω από το «Γκούντισον Παρκ» πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ, κέρασε την πρώτη μπύρα των οπαδών!

