Ράγκνικ: «Ο Κριστιάνο ρωτούσε γιατί δεν έβγαλα κάποιον από τους νεαρούς»! (vids)

Ο Ραλφ Ράγνκνικ αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον ρωτούσε γιατί δεν έκανε αλλαγή κάποιον από τους πιο νέους στο ματς με την Μπρέντφορντ! «Πήρε την απάντησή του πέντε λεπτά μετά με το γκολ του Ράσφορντ...».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «μανούριασε» και απορούσε με την απόφαση του Γερμανού προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν με το σκορ στο 2-0 για τους «κόκκινους διαβόλους» στην έδρα της Μπρέντφορντ, ο CR7 είδε τον αριθμό του στον φωτεινό πίνακα και έπρεπε να καθίσει στον πάγκο.

Αυτό δεν του άρεσε καθόλου, έδειξε και με το παραπάνω την δυσαρέσκειά του, μιλούσε προς τον Ράνγκνικ ρωτώντας συνεχώς «γιατί έβγαλες εμένα;» και δεν υπολόγισε καν ότι το ματς ουσιαστικά είχε τελειώσει και η Γιουνάιτεντ έπρεπε απλά να υπερασπιστεί το προβάδισμά της.

Ο κόουτς του συλλόγου μιλώντας ξανά για το περιστατικό, αποκάλυψε κάτι που ίσως και να μην κάνει τόσο καλό στ' αποδυτήρια, αφού είπε:

«Ο Κριστιάνο αναρωτιόταν γιατί έβγαλα εκείνον και εξέφραζε την απορία του γιατί δεν επέλεξα κάποιον από τους πιο νεαρούς για να βγουν... Πήρε την απάντησή του πέντε λεπτά αργότερα, όταν κάποιος από τους πιο νεαρούς σκόραρε...»!

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night...😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR

Man Utd interim manager Ralf Rangnick believes too much has been made of the fact that he subbed off Cristiano Ronaldo against Brentford 👀 pic.twitter.com/nDkCX9sqI9