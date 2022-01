Εκείνες τις στιγμές δεν σκέφτεται κανείς τίποτα πάνω στην έκρηξη των συναισθημάτων χαράς και έκστασης. Έτσι και ο Λούκας Μόουρα δεν υπολόγισε τίποτα πηδώντας στην πλάτη ενός steward για να πανηγυρίσει τη μαγική ανατροπή της Τότεναμ.

Τα «σπιρούνια» στο come-back της χρονιάς, κατάφεραν μέσα σε 82 δευτερόλεπτα, από το 95' μέχρι και το 97' να σκοράρουν δις με τον Στίβεν Μπέργκβαϊν και να φύγουν από το Λέστερ με το υπέρ τους 3-2 προκαλώντας παροξυσμό με το επίτευγμά τους.

Ο Ολλανδός σκόρερ έτρεξε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων στο King Power Stadium κι εκεί ο Λούκας Μόουρα έκανε σαν τρελός!

Πρώτα άρπαξε και πέταξε το σκουφί ενός οπαδού που είχε καταφέρει να φτάσει στους παίκτες, ενώ, ο Βραζιλιάνος πήδηξε και στην πλάτη ενός άνδρα ασφαλείας για να πανηγυρίσει, σαν να ήταν... συμπαίκτες!

Didn’t like his hat did you @LucasMoura7 ? #COYS pic.twitter.com/8wTRsHKICQ

Snap Moura in half and he’s got Tottenham written right through him. pic.twitter.com/mqi19ziCLq