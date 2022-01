Ο Ράλφ Ράνγκνικ θέλησε να δώσει εξηγήσεις για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς με την Μπρέντφορντ, τονίζοντας πως ό,τι κάνει είναι για το καλό της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος αστέρας έγινε έξαλλος με την επιλογή του προπονητή του να τον αντικαταστήσει στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ.

Ο Ράλφ Ράνγκνικ αντιλαμβανόμενος τη δυσαρέσκεια του ποδοσφαιριστή του τον προσέγγισε για να του εξηγήσει το σκεπτικό του ενώ στις δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά το τέλος του αγώνα, εξήγησε πως οι επιλογές που κάνει είναι πάντα για το καλό της ομάδας του.

