Εποχή Ατζούν Ιλιτζαλί κι επίσημα στη Χαλ, καθώς ο Τούρκος παραγωγός του «Survivor» απέκτησε το κλαμπ από την οικογένεια Αλάμ αντί 24 εκατ. ευρώ και είναι και με τη... βούλα ο νέος ιδιοκτήτης των Τίγρεων.

Είναι γεγονός. Η Χαλ πέρασε στα χέρια του Τούρκου μεγιστάνα, Ατζούν Ιλιτζαλί, γνωστού στο ελληνικό κοινό ως παραγωγού του «Survivor», καθώς η EFL ενέκρινε τη μεταβίβαση από την οικογένεια Αλάμ, σε ένα deal αξίας 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά από μερικούς μήνες γραφειοκρατικών διαδικασιών και διαπραγματεύσεων, ο 52χρονος «άρχοντας» των ΜΜΕ στην πατρίδα του και πρώην αφεντικό της ολλανδικής, Φορτούνα Σιτάρντ, έκανε και τυπικά πράξη το όνειρό του να αποκτήσει σύλλογο στο Νησί, με τις Τίγρεις να αποχαιρετούν τους Βρετανο-Αιγύπτιους ιδιοκτήτες, Ασέμ και Εχάμπ Σαλάμ έπειτα από έντεκα χρόνια στην κεφαλή του κλαμπ. Το μόνο που απομένει για την ανακοίνωση της εξαγοράς από τον σύλλογο είναι να αποστείλει η αγγλική Λίγκα την τελική επιστολή επιβεβαίωσης του deal.

Πλέον, το πρώτο μέλημα για τον Ατζούν, ο οποίος οραματίζεται μια τουρκική «παροικία» στο ανατολικό Γιόρκσαϊρ με γηγενείς παίκτες που θα αγοράσει από το τουρκικό πρωτάθλημα, είναι το σύνολο του Γκραντ ΜακΚάν να παραμείνει στην Championship. Στα μισά της σεζόν, οι Τίγρεις βρίσκονται τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

