Δυο χρόνια πέρασαν από τη νίκη – δήλωση της Λίβερπουλ για τον τίτλο του 2020, με το 2-0 απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το τραγούδι για το πρωτάθλημα, το γκολ του Σαλάχ, η ασίστ και η τρέλα του Άλισον στο φινάλε.

Οι «κόκκινοι» δεν υπήρχε καμία περίπτωση να χάσουν το πρωτάθλημα της σεζόν 2019-2020.

Ακόμα κι αν η πανδημία ήρθε και επηρέασε ολόκληρη την ανθρωπότητα και τη ζωή όπως την είχαμε μάθει και συνηθίσει, η Λίβερπουλ δεν σταματούσε για κανέναν λόγο την πορεία της προς την κατάκτηση της Premier League για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Σαν σήμερα, το 2020, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ». Ήταν το πρώτο απόγευμα που όλο το γήπεδο φώναξε δυνατά «θα πάρουμε το πρωτάθλημα και τώρα θα μας πιστέψετε».

Ήταν η μέρα που το ηλιοβασίλεμα στο Μέρσεϊσαϊντ φάνηκε τόσο καθαρό και τόσο όμορφο. Που πραγματικά όλοι πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα για τη Λίβερπουλ να γίνει Πρωταθλήτρια, στον κύκλο που έκανε η ιστορία ολοκληρώνοντας 30 έτη από τον προηγούμενο τίτλο της ομάδας.

Εκείνο το βράδυ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ στις καθυστερήσεις πήρε το μακρινό βολέ του Άλισον, έβαλε την κόντρα στον Τζέιμς για να κρατήσει τη μπάλα, «εκτέλεσε» τον Ντε Χέα και στη διαμόρφωση του 2-0, το ντελίριο ήταν τέτοιο που σε συνέπαιρνε.

Ο Άλισον έτρεξε πρώτος ν' αγκαλιάσει τον Αιγύπτιο που είχε πετάξει τη φανέλα του μπροστά στους εκστασιασμένους οπαδούς. Η νίκη αυτή ήταν υπογραφή τίτλου. Ήταν η Λίβερπουλ που καθιστούσε ξεκάθαρο προς όλους ότι δεν θα την σταματούσε κανείς...

