Ράνγκνικ: «Ο Πογκμπά έχει μεγάλο κίνητρο για το νέο του συμβόλαιο σε άλλη ομάδα» (vid)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ παραδέχθηκε ότι ο Πολ Πογκμπά ενδεχομένως να έχει μεγάλο κίνητρο ώστε να βρει ένα συμβόλαιο για την επόμενη ομάδα.

Το συμβόλαιο του Πογκμπά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το μέλλον του να φαντάζει αβέβαιο. Ωστόσο, ο ίδιος επικεντρώνεται στην αποθεραπεία του και στην επιστροφή του στα γήπεδα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού σε προπόνηση της εθνικής Γαλλίας.

Η ώρα της επιστροφής του πάντως πλησιάζει και ο υπηρεσιακός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», Ραλφ Ράνγκνικ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί ακόμα κι αν ο Πογκμπά θέλει να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα«Για μένα δεν μπαίνει στη συζήτηση αν το συμβόλαιο ενός παίκτη ολοκληρώνεται. Το ερώτημα είναι αν θέλει να είμαι μέρος αυτού του γκρουπ παικτών. Πόσο αισθάνεται μέλος της ομάδας.



Ο Πογκμπά θέλει να δείξει στους φίλους της Γιουνάιτεντ, στη διοίκηση και σε όλο τον κόσμο τι παίκτης μπορεί να είναι. Ακόμα κι αν αυτό οφείλεται στο να δείξει πράγματα για ένα νέο συμβόλαιο σε μια άλλη ομάδα, θα έχει μεγάλο κίνητρο από αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός επιβεβαιώνοντας ότι ο Πογκμπά θέλει να παίξει καλά απλά για την επόμενη ομάδα.

🗣️ "For me, it's not a question if a player has an expiring contract. The question is how much does he still want to be a part of this group?"



Ralf Rangnick says Paul Pogba will be determined to return to form for #MUFC, even if his motivation is to earn a new deal elsewhere. pic.twitter.com/yB8BFbzEdt