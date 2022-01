Αναυδος έμεινε ο Πεπ Γκουαρδιόλα όταν ενημερώθηκε ότι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχει κατακτήσει 27 φορές το βραβείο, για τον καλύτερο τεχνικό του μήνα.

Ο Καταλανός τεχνικός των Πολιτών, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για τον Δεκέμβρη, κάνοντας το back-to-back μετά και την διάκριση για τον 11ο μήνα του 2021.

Από την άφιξη του στο νησί, τον Ιούλιο του 2016, μέχρι και σήμερα ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει πανηγυρίσει το συγκεκριμένο βραβείο 13 φορές. Μόνο δύο συνάδελφοι του έχουν αναδειχθεί περισσότερες φορές «κορυφαίοι προπονητές του μήνα». Ο λόγος για τον Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος μετράει 15 βραβεία αλλά και τον θρυλικό προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος σταμάτησε στα 27.

Οταν ο Γκουαρδιόλα ενημερώθηκε για το ρεκόρ του άλλοτε τεχνικού των «κόκκινων διαβόλων» έμεινε άναυδος.

«Πόσα έχει κερδίσει; Ω Θεέ μου. Οκ, ανήκει σε εκείνον. Σίγουρα, δε θα τον κυνηγήσω», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του.

