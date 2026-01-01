Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λίβερπουλ - Λιντς και το Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
Πρώτη μέρα του χρόνου σήμερα και η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στην Αγγλία, όπου οι αγώνες παίζονται κανονικά.
Το ρόδι «σπάει» στις 14:30 με την Μπλάκμπερν στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου να υποδέχεται στην έδρα της την Ρέξαμ (Cosmote Sport 4). Αργότερα στις 17:00 η Σάουθαμπτον φιλοξενεί την Μίλγουολ (Cosmote Sport 1), ενώ την ίδια ώρα η Κάρντιφ στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας θα ταξιδέψει στην έδρα της Γουίκομ (Cosmote Sport 2). Τέλος στις 19:30 η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Λέστερ (Cosmote Sport 1).
Αναφορικά με την Premier League η δράση ξεκινάει στις 19:30 με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Λιντς (Nova Sports Premier League), ενώ την ίδια ώρα στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με την Φούλαμ (Nova Sports Prime). Tέλος, στις 22:00 η «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League) και η Μπρέντφορντ την Τότεναμ (Nova Sports Prime).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μπλάκμπερν - Ρέξαμ (14:30, Cosmote Sport 4)
- Σάουθαμπτον - Μίλγουολ (17:00, Cosmote Sport 1)
- Γουίκομ - Κάρντιφ (17:00, Cosmote Sport 2)
- Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Λέστερ (19:30, Cosmote Sport 1)
- Λίβερπουλ - Λιντς (19:30, Nova Sports Premier League)
- Κρίσταλ Πάλας - Φούλαμ (19:30, Nova Sports Prime)
- Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Nova Sports Premier League)
- Μπρέντφορντ - Τότεναμ (22:00, Nova Sports Prime)
