Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημερινών αγώνων στη Premier League και το Tσάμπιονσιπ.

Πρώτη μέρα του χρόνου σήμερα και η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στην Αγγλία, όπου οι αγώνες παίζονται κανονικά.

Το ρόδι «σπάει» στις 14:30 με την Μπλάκμπερν στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου να υποδέχεται στην έδρα της την Ρέξαμ (Cosmote Sport 4). Αργότερα στις 17:00 η Σάουθαμπτον φιλοξενεί την Μίλγουολ (Cosmote Sport 1), ενώ την ίδια ώρα η Κάρντιφ στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας θα ταξιδέψει στην έδρα της Γουίκομ (Cosmote Sport 2). Τέλος στις 19:30 η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Λέστερ (Cosmote Sport 1).

Αναφορικά με την Premier League η δράση ξεκινάει στις 19:30 με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Λιντς (Nova Sports Premier League), ενώ την ίδια ώρα στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με την Φούλαμ (Nova Sports Prime). Tέλος, στις 22:00 η «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League) και η Μπρέντφορντ την Τότεναμ (Nova Sports Prime).

Οι μεταδόσεις της ημέρας