Την υπογραφή του στο εξάμηνο συμβόλαιο με την Άστον Βίλα έβαλε το απόγευμα της Τρίτης ο Φιλίπε Κουτίνιο και πόζαρε με τη φανέλα της νέας του ομάδας στην επισημοποίηση της μετακίνησής του από τη Μπαρτσελόνα με τη μορφή δανεισμού.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός λίγες μέρες μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, «πέταξε» με ιδιωτικό αεροσκάφος για το Μπέρμιγχαμ μαζί με τη σύντροφό του και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Premier League.

Η Άστον Βίλα τον ανακοίνωσε ως νέο μέλος της ομάδας της μέχρι και το καλοκαίρι, με τον Κουτίνιο να λαμβάνει μονάχα το 65% του μισθού του, αφού χάρισε χρήματα στην Μπαρτσελόνα που του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να του πληρώσει το 35% που θα απέμενε μετά την συμφωνία με τους «χωριάτες».

Philippe Coutinho is back in the Premier League. 😍 pic.twitter.com/VGpAQf50XM