Η Λέστερ υποστήριξε ότι δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι παίκτες της για το εξ αναβολής παιχνίδι της Premier League κόντρα στην Έβερτον (11/1) και η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε τη δεύτερη ματαίωσή του.

Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Έβερτον και Λέστερ, για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Μετά την αρχική του ματαίωση στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στις τάξεις των φιλοξενούμενων, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να μη διεξαχθεί το παιχνίδι ούτε στις 11 Ιανουαρίου.

Ο λόγος είναι οι μαζεμένες απουσίες που ανέφεραν οι Αλεπούδες στο αίτημά τους προς την PL, απουσίες που έχουν να κάνουν κυρίως με τραυματισμούς και τη συμμετοχή των Αφρικανών παικτών στο Copa Africa, αλλά και ορισμένα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19.

Σημειώνεται ότι η Λέστερ έπαιξε κανονικά στο ματς Κυπέλλου απέναντι στη Γουότφορντ, στο οποίο και πήρε θριαμβευτική πρόκριση για τους «32» με 4-1, έχοντας μόλις 10 παίκτες διαθέσιμους από την πρώτη ομάδα

Leicester City Football Club can confirm that the Premier League fixture away to Everton on Tuesday 11 January has been postponed following a meeting of the Premier League Board.

Our game at home to Leicester City on Tuesday has been postponed after the Premier League Board granted the visitors’ request due to their COVID-19 cases, injuries and players on international duty at the Africa Cup of Nations.