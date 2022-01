Ο Κουτίνιο ήταν απεγνωσμένος να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με αποτέλεσμα να χαρίσει χρήματα στους «μπλαουγκράνα».

Ενα νέο κεφάλαιο ξεκινά για την καριέρα του Κουτίνιο, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν με τη φανέλα της Άστον Βίλα. Ετσι θα έχει ξανά την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον πρώην συμπαίκτη του στην Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος τον ήθελε απεγνωσμένα στους «χωριάτες».

Ο Κουτίνιο ήθελε οπωσδήποτε να αλλάξει παραστάσεις μιας και στο «Καμπ Νόου» δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Τσάβι. Γι' αυτό και συμφώνησε να αποχωρήσει ως δανεικός και να λάβει μονάχα το 65% του μισθού του, αφού η Μπαρτσελόνα δεν θα πληρώσει τίποτα.

Οι «χωριάτες» δεν ήταν σε θέση να καλύψουν ολόκληρο το συμβόλαιο του 29χρονου άσου, το ποσό θα μοιραζόταν σε 65%-35%, αλλά ύστερα από πρωτοβουλία του ποδοσφαιριστή, οι «μπλαουγκράνα» δεν θα χρειαστεί να βγάλουν χρήματα από την τσέπη τους.

Ο Τσάβι από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι ο Κουτίνιο ήταν εξαιρετικός επαγγελματίας στην Μπαρτσελόνα και μείωσε τις αποδοχές του για να βοηθήσει τους Καταλανούς στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Λέει πολλά το γεγονός ότι ο Φιλίπε αποφάσισε να αποχωρήσει ώστε να πάρει περισσότερα λεπτά στα πόδια του. Γινόταν όλο και πιο δύσκολο για εκείνον να προσαρμοστεί στην ομάδα. Αυτό λέει πολλά. Επίσης μείωσε τις απολαβές του. Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Θέλει να τα κάνει όλα καλά και να παίζει. Δυσκολευόταν εδώ και έτσι είναι καλό γι' αυτόν που αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τσάβι

