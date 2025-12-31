Ο Ισπανός τεχνικός δεν περίμενε τον συμπατριώτη του για την καθιερωμένη χειραψία μετά το ματς, δίνοντας αργότερα μια επική απάντηση.

«Φρένο» στο απίστευτο σερί 11 νικών της ομάδας του Ουνάι Έμερι έβαλε η Άρσεναλ, με τους ''Gunners'' να επικρατούν εύκολα 4-1 της Άστον Βίλα το βράδυ της Τρίτης (30/12), στο τελευταίο ματς των δυο ομάδων για το 2025.

Ο Μικέλ Αρτέτα είδε τους ποδοσφαιριστές του να κυριαρχούν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, και να πηγαίνουν στο +5 με αγώνα περισσότερο από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, ένα περιστατικό αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο Νησί. Συγκεκριμένα, ο Έμερι αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια, δίχως να περιμένει για την καθιερωμένη χειραψία τον Αρτέτα, με τον τεχνικό των γηπεδούχων να... απορεί.

Την απορία αυτή έλυσε (;) ο συμπατριώτης και συνάδελφός του στο flash interview. Αφού ξεκίνησε λέγοντας πως η «παράδοση» είναι ο προπονητής πρώτα να πηγαίνει στον αντίπαλο και μετά στους συνεργάτες και τους παίκτες του, τόνισε πως δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τον Αρτέτα. Απλώς... δεν μπορούσε να περιμένει γιατί είχε κρύο!