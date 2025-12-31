Ο Έμερι δεν έδωσε το χέρι του στον Αρτέτα: «Δεν μπορούσα να περιμένω γιατί είχε κρύο!» (vid)
«Φρένο» στο απίστευτο σερί 11 νικών της ομάδας του Ουνάι Έμερι έβαλε η Άρσεναλ, με τους ''Gunners'' να επικρατούν εύκολα 4-1 της Άστον Βίλα το βράδυ της Τρίτης (30/12), στο τελευταίο ματς των δυο ομάδων για το 2025.
Ο Μικέλ Αρτέτα είδε τους ποδοσφαιριστές του να κυριαρχούν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, και να πηγαίνουν στο +5 με αγώνα περισσότερο από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι.
Ωστόσο, ένα περιστατικό αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο Νησί. Συγκεκριμένα, ο Έμερι αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια, δίχως να περιμένει για την καθιερωμένη χειραψία τον Αρτέτα, με τον τεχνικό των γηπεδούχων να... απορεί.
Την απορία αυτή έλυσε (;) ο συμπατριώτης και συνάδελφός του στο flash interview. Αφού ξεκίνησε λέγοντας πως η «παράδοση» είναι ο προπονητής πρώτα να πηγαίνει στον αντίπαλο και μετά στους συνεργάτες και τους παίκτες του, τόνισε πως δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τον Αρτέτα. Απλώς... δεν μπορούσε να περιμένει γιατί είχε κρύο!
Unai Emry on why he left the pitch without shaking Arteta 😩😀:— Samuel Ozonna (@Samzonal) December 30, 2025
So why didn't you shake hands with Arteta, Unai?
"I can't wait forever. It was cold". pic.twitter.com/3buRtfHUC8
