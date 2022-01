Η καριέρα του Κίραν Τρίπιερ στη Νιουκάστλ δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς στην παρουσίασή του υπέπεσε σε γκάφα.

Ο 31χρονος Άγγλος αμυντικός της Νιουκάστλ αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή στην εποχή των Σαουδαράβων στη Νιουκάστλ. Οι «καρακάξες» έβγαλαν από ταμεία τους 14,5 εκατομμύρια ευρώ κι από την πλευρά του ο Τρίπιερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση ετών.

Ωστόσο, ο πρώην πλέον αμυντικός της Ατλέτικο, υπέπεσε σε γκάφα στις πρώτες στιγμές του με τα ασπρόμαυρα, καθώς στην καθιερωμένη φωτογράφιση με τη φανέλα Νιουκάστλ, πήγε -όπως συνηθίζεται- να δείξει με το δάχτυλο το έμβλημα της Νιούκαστλ, αλλά... αστόχησε και έδειξε τη μασχάλη.

Kieran Trippier’s stats for Newcastle



Attempts at pointing at badge: 1

Attempts on target : 0



👀😭 pic.twitter.com/8DCxIRf5cj