Βίντιτς ή Φαν Ντάικ; Μια σύγκριση... βράχων! (poll)

Νεμάνια Βίντιτς ή Βίρτζιλ Φαν Ντάικ; Το δίλημμα επιστρέφει με αφορμή την επέτειο της μεταγραφής του Σέρβου στη Γιουνάιτεντ και το Gazzetta σας καλεί να δώσετε τη δική σας... μάχη στο παρακάτω poll.

Στις 5 Ιανουαρίου του 2006 η Γιουνάιτεντ έκανε μια από τις καλύτερές της μεταγραφές, αφού έντυνε στα κόκκινα τον Νεμάνια Βίντιτς. Ο Σέρβος έγινε ο απόλυτος ηγέτης της άμυνας κι εκτοξεύθηκε μαζί με τη Μάντσεστερ. Με αφορμή την επέτειο της μεγάλης μεταγραφής, το διαδίκτυο πήρε φωτιά κι άρχισε τις συγκρίσεις. Βίντιτς ή Φαν Ντάικ;

Vidic or Van Dijk. In their prime. Who you taking? 🤔 pic.twitter.com/bOAa6yudSA