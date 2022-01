Σαλάχ: Συνεχίζει να μετράει γκολ με το τσουβάλι (vid)

O Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν φτάνοντας πλέον μετά και το ντέρμπι με την Τσέλσι να μετράει 150 τέρματα με αγγλικές ομάδες και 200 γκολ στα οποία συμμετέχει ως μέλος της Λίβερπουλ!

Ο Αιγύπτιος αστέρας των «κόκκινων» ήταν αυτός που με μια εντυπωσιακή έμπνευση είχε δώσει προβάδισμα δυο τερμάτων στην ομάδα του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» προτού η Τσέλσι κάνει φοβερή αντεπίθεση και εντός 4 λεπτών ισοφαρίσει στο τελικό 2-2 του μαγικού ντέρμπι της Κυριακής.

Μάλιστα, ο Σαλάχ είχε τεράστια ευκαιρία να χαρίσει τη σπουδαία νίκη στη Λίβερπουλ, όμως, στο μακρινό σουτ που δοκίμασε προς το «παραθυράκι» βλέποντας τον Μεντί εκτός θέσης στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σενεγαλέζος πορτιέρε απέκρουσε με «πτήση».

Έπειτα και από το γκολ που πέτυχε στο Λονδίνο, ο «Φαραώ» μετράει 150 «χτυπήματα» με αγγλικές ομάδες (2 με την Τσέλσι και άλλα 148 με τη Λίβερπουλ) ενώ, ως μέλος των Πρωταθλητών Ευρώπης του 2019, έχει συμμετοχή σε 200 τέρματα.

