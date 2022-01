Άρσεναλ - Μαν. Σίτι: Οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν αντικείμενα στον Ρόδρι

Απαράδεκτες εικόνες στο «Emirates», με τους οπαδούς της Άρσεναλ να πετούν αντικείμενα στον Ρόδρι λίγο μετά το γκολ - νίκης που πέτυχε ο Ισπανός.

Στο επίκεντρο για τους λάθος λόγους βρέθηκαν οι οπαδοί της Άρσεναλ στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της νέας χρονιάς. Οι φίλοι των Gunners πέταγαν αντικείμενα στον σκόρερ που έκρινε την αναμέτρηση με την Σίτι.

Πιο αναλυτικά, η Άρσεναλ προηγήθηκε με τον Σακά, στο ντέρμπι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, αλλά δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο 2022 εξαιτίας του... Ροδρίγο.

Ο Ισπανός χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Πεπ που έκανε ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σκοράροντας στην εκπνοή του αγώνα.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων, εμφανώς εκνευρισμένοι από την έκβαση του ματς και τις αποφάσεις του διαιτητή ξέσπασαν πετώντας ρολά υγείας και μπουκάλια προς τον σκόρερ!

Δείτε το βίντεο:

Toilet rolls and bottles thrown by Arsenal fans as Rodri leads City celebrations in front of them after what could be an injury time winner



City turned it around to lead 2-1 #ARSMCI pic.twitter.com/SSXtfsOSYG