Η Έβερτον στηρίζει την καμπάνια που παλεύει ενάντια στον σεξισμό στο ποδόσφαιρο

«Δεν ξέρει τίποτα για ποδόσφαιρο. Είσαι απλώς μια χαζογκόμενα»

«Η άποψη των γυναικών για το ποδόσφαιρο δεν έχει αξία»

«Πήγαινε πίσω στην κουζίνα»

«Δεν ξέρεις τίποτα για το ποδόσφαιρο. Είσαι γυναίκα»

«Πηγαίνεις στο γήπεδο για να κερδίσεις την προσοχή των ανδρών»

«Οι γυναίκες δεν ανήκουν στο ποδόσφαιρο»

«Γιατί απλώς δεν μου φτιάχνεις ένα σάντουϊτς;»

«Ξέρεις τι είναι οφσάιντ; Πώς θα μπορούσες να ξέρεις, είσαι γυναίκα»

«Δεν μπορείς να σχολιάσεις, είναι αντρικό σπορ»

«Θα μου κάτσεις, αν ο... σκοράρει;»

«Ξέρεις πολλά για ποδόσφαιρο για κορίτσι»

Σε ένα βίντεο 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων που είναι καρφιτσωμένο στο επίσημο προφίλ της καμπάνιας #HerGameToo στο twitter μπορεί να δει κανείς μόνο λίγες από τις συνηθισμένες φράσεις που ακούει μια γυναίκα που κάνει το...αμάρτημα να πιστεύει το αυτονότητο. Ότι το ποδόσφαιρο δεν απευθύνεται μόνο στο ανδρικό κοινό. Ότι μια γυναίκα μπορεί να ελκύεται, να ξέρει και να βλέπει ποδόσφαιρο με την ίδια ή και μεγαλύτερη θέρμη!

Το #HerGameToo είναι μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον σεξισμό που υπάρχει μέσα και γύρω από το «όμορφο άθλημα» και η Έβερτον έγινε ο πρώτος σύλλογος του κορυφαίου πρωταθλήματος της Αγγλίας που την στηρίζει επίσημα! Η ανακοίνωση του κλαμπ, έγινε μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, γεγονός κάθε άλλο παρά τυχαίο.

Η 26η Δεκέμβρη, συνέπεσε με την 101η επέτειο του παιχνιδιού των Dick, Kerr Ladies F.C. που συγκέντρωσε στο Goodison Park 53.000 θεατές! Η μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα γυναικών στην Μεγάλη Βρετανία για περισσότερα από 90 χρόνια. Τους μήνες που ακολούθησαν εκείνο το ιστορικό παιχνίδι, οι γυναικείες ομάδες περιορίστηκαν από μια σειρά από νέους περιορισμούς μέχρι που τελικά η FA απαγόρευσε το ποδόσφαιρο Γυναικών τον Δεκέμβριο του 1921!

Περισσότερα από 100 χρόνια μετά τα «Ζαχαρωτά» αποφάσισαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία #HerGameToo ως κομμάτι της βραβευμένης τους πρωτοβουλίας «All together now» που στοχεύει να ρίξει φως σε μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είτε συμμετέχουν, είτε απλώς παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το #HerGameToo ιδρύθηκε από 12 παθιασμένες γυναίκες οπαδούς του ποδοσφαίρου και δεσμεύεται να μην τα παρατήσει μέχρι κάθε θηλυκότητα γίνει αποδεκτή και εξίσου σεβαστή στο άθλημα!

