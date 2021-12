Γουέστ Χαμ: Οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και παρακολουθούσε σαν κύριος το ματς! (vid)

Οπαδός της Γουέστ Χαμ σκέφτηκε πως λόγω και του εορταστικού κλίματος δεν θα ενοχλούσε αν στεκόταν απλά στη γραμμή πίσω από την εστία για να παρακολουθήσει το ματς της Γουέστ Χαμ με την Σαουθάμπτον.

Τα πάντα, τελικά, συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο όταν υπάρχει η συμμετοχή των οπαδών που πραγματικά παρασύρονται από την αγάπη τους για το άθλημα και απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν στο γήπεδο.

Ένας φίλος των «σφυριών» που βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Boxing Day απέναντι στους «αγίους», πέρασε τις διαφημιστικές πινακίδες, περπάτησε μέχρι το χορτάρι και κοντοστάθηκε στη γραμμή του άουτ πίσω από την εστία!

Δεν ενοχλούσε κανέναν παρά την παραβατικότητά του κι έτσι οι άνδρες ασφαλείας που τον πλησίασαν ήταν εξίσου ευγενικοί μαζί του για να τον απομακρύνουν από το σημείο, αφού φυσικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να στέκεται εκεί. Όπως και να 'χει το στιγμιότυπο είναι αρκετά περίεργο και αστείο...

This West Ham fan was standing on the side of the pitch like a Dad watching his son play Sunday League 😂😂 pic.twitter.com/OzqyEeftTA