Νόριτς: Επέστρεψε σε αποστολή ο Τζόλης, στον πάγκο μαζί με Γιαννούλη κόντρα στην Άρσεναλ

O Xρήστος Τζόλης ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από κορονοϊό, όμως πλέον είναι «μάχιμος» και επέστρεψε στη διάθεση του Ντιν Σμιθ για τον αγώνα με την Άρσεναλ. Στον πάγκο για τα «Καναρίνια» και ο Γιαννούλης.

Η Νόριτς στο πλαίσιο της Boxing Day της Premier League υποδέχεται την Άρσεναλ στο Κάροου Ρόουντ (26/12, 17:00). Tα «Καναρίνια» επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση μετά τις 14 Δεκεμβρίου και την εντός έδρας ήττα από την Άστον Βίλα (0-2). Θυμίζουμε πως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αναβλήθηκε η αναμέτρηση της ομάδας του Ντιν Σμιθ κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Ανάμεσα στους νοσήσαντες της Νόριτς ήταν και ο Χρήστος Τζόλης, με τον νεαρό ακραίο επιθετικό να επιστρέφει στην αποστολή και να βρίσκεται στον πάγκο για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ. Ο Ντιν Σμιθ επέλεξε να κρατήσει στον πάγκο και τον Δημήτρη Γιαννούλη.

H ενδεκάδα της Νόριτς:

🚨 TEAM NEWS 🚨



◾️Angus Gunn's first Premier League start for Norwich

◾️Sargent and Dowell also come into the starting XI#NCFC | #NORARS pic.twitter.com/SODMm0SPaY