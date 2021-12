Αρσεναλ έχει σκοράρει τα περισσότερα της γκολ με «πιτσιρίκια» (vid)

Η Άρσεναλ έχει καταφέρει να σκοράρει σχεδόν όλα της τα τέρματα τη φετινή σεζόν στην Premier League, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Η Άρσεναλ την περασμένη αγωνιστική κατέκτησε σπουδαίο τρίποντο επικρατώντας εκτός έδρας της Λιντς με 4-1. Ενας από τους πρωταγωνιστές της ήταν ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος μέσα σε διάστημα 29 λεπτών κατάφερε να βρει δύο φορές δίχτυα και να βοηθήσει τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να φύγει με το «διπλό» από το «Έλαντ Ρόουντ».

Με αυτόν τον τρόπο οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τους 32 βαθμούς και «σκαρφάλωσαν», έπειτα από αρκετό καιρό, στην τέταρτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης της Premier League.

Μάλιστα, με τα τέσσερα τέρματα που πέτυχαν κόντρα στην ομάδα του Μπιέλσα, έφτασαν τα 27 στο σύνολο στο φετινό πρωτάθλημα. Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι το γεγονός ότι πάνω από το 50% των γκολ έχουν επιτευχθεί έως τώρα από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Ο 21χρονος Εμίλ Σμιθ Ρόου είναι ο πρώτος σκόρερ της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα, έχοντας επτά γκολ, ο 20χρονος Μαρτινέλι μετράει τέσσερα στο πρωτάθλημα και Μπουκαγιό Σάκα τρία τέρματα.

Over 50% of Arsenal's Premier League goals this season have been scored by a player under the age of 21 👏👶 pic.twitter.com/4X8CwA1mAG