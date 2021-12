Αγουέρο: O Γκουαρδιόλα ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για να τιμήσει τον «Κουν» στον επίλογο της καριέρας του

Ο Σέρχιο Αγουέρο την Τετάρτη (15/12, 13:00) αναμένεται να ανακοινώσει την απόσυρση του από την ενεργό δράση και ο προπονητής του θα βρεθεί στη Βαρκελώνη για να τον τιμήσει.

O Σέρχιο Αγουέρο στα 33 του χρόνια αναγκάζεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο, λόγω καρδιακής αρρυθμίας και την Τετάρτη (15/12, 13:00) αναμένεται να επισημοποιήσει στη Βαρκελώνη την ολοκλήρωση της τεράστιας καριέρας του.

Το παρών στη συνέντευξη Τύπου του «Κουν» θα δώσει ο προπόνητης του στη Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος θα ταξιδέψει το πρωί της Τετάρτης από το Μάντσεστερ στη Βαρκελώνη για να τιμήσει τον Αργεντινό φορ. Ο Αγουέρο αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Καταλανού τεχνικού για μια πενταετία και αγωνίστηκε σε 182 παιχνίδια, σκοράροντας 127 γκολ

🚨 Pep Guardiola is set to travel to Barcelona so he can be at Sergio Agüero's retirement press conference tomorrow.



(Source: @CatalunyaRadio) pic.twitter.com/TVyM8CVaqQ