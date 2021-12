Αγουέρο: Ανακοινώθηκε η συνέντευξη Τύπου για το αντίο!

Ο Σέρχιο Αγουέρο το μεσημέρι της Τετάρτης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου παρουσία του ισχυρού άνδρα της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα!

Φαίνεται λοιπόν να επιβεβαιώνεται η αναγκαστική απόσυρση του Σέρχιο Αγουέρο από την ενεργό δράση λόγω του καρδιακού προβλήματος που παρουσίασε πριν από λίγο καιρό.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα πως το μεσημέρι της Τετάρτης (13:00) ο Αργεντινός θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, Ζουάν Λαπόρτα και όλα δείχνουν πως θα είναι ο αποχαιρετισμός του θρύλου της Μάντσεστερ Σίτι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανωτάτου επιπέδου.

Ο Αγουέρο τον Οκτώβρη στο ματς με την Αλαβές (1-1) είχε αισθανθεί την καρδιακή αρρυθμία στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε, δίχως να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή πως αυτό θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν από τη Δευτέρα επιβεβαιώνονται, με την Μπαρτσελόνα να γνωστοποιεί την παράθεση συνέντευξης Τύπου για το μεσημέρι της Τετάρτης (13:00, ώρα Ελλάδας), με τον πολύπειρο και σπουδαίο επιθετικό ν' αποχωρεί έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα.

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ