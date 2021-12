Νόριτς: Γνωστοποίησε κρούσματα και περιμένει τα νέα τεστ (vid)

Μετά την Τότεναμ, η Νόριτς γνωστοποίησε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με έξαρση του Covid στο εσωτερικό της. Τουλάχιστον 3-4 κρούσματα στην πρώτη ομάδα...

Τα «σπιρούνια» ανάγκασαν την Premier League ν' αποφασίσει την αναβολή του προγραμματισμένου για την Κυριακή, παιχνιδιού με την Μπράιτον, ωστόσο, δεν είναι μόνο το λονδρέζικο κλαμπ που έχει έρθει αντιμέτωπο με τις νέες εξάρσεις του κορονοϊού.

Ο κόουτς της Νόριτς, Ντιν Σμιθ, το πρωί της Παρασκευής έκανε γνωστό πως η ομάδα του έχει κρούσματα, τουλάχιστον 3-4 και περιμένουν πλέον άπαντες τα νέα τεστ στα οποία φυσικά υποβλήθηκαν όλα τα μέλη του συλλόγου...

🗣 "We have a couple of Covid related issues that we are waiting on results for, I can't let you in on any names at the moment but three or four players."



Dean Smith confirms Norwich City may have a Covid problem within the squad that they are worried about pic.twitter.com/T3k0kfwPq9