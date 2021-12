Σαλάχ: Οπαδοί της Έβερτον προσπάθησαν να τον χτυπήσουν (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αν και τρόμαξε, κατάφερε ν' αποφύγει τους ανεγκέφαλους οπαδούς της Έβερτον που ήταν στην πιο χαμηλή σειρά των θέσεων της εξέδρας και επιχείρησαν να χτυπήσουν τον Αιγύπτιο.

Ο «Φαραώ» έκανε πάρτι απέναντι στην Έβερτον το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και πέτυχε δυο τέρματα για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του τελικού 4-1 για τους «κόκκινους» στο «Γκούντισον Παρκ».

Με τη Λίβερπουλ να έχει ήδη σκοράρει δυο φορές, ο Σαλάχ πήγε να μαζέψει τη μπάλα από τις διαφημιστικές πινακίδες πίσω από την εστία του Πίκφορντ, όμως εκεί ορισμένοι οπαδοί προσπάθησαν να τον χτυπήσουν.

Ο Αιγύπτιος απομακρύνθηκε, ενημέρωσε και τον επόπτη ρωτώντας τον αν είδε το περιστατικό, όμως, συνέχισε την «αποστολή» του για τη νίκη της αρμάδας του Κλοπ.

Everton fans actually tried to punch Mo Salah when he was collecting the ball. pic.twitter.com/AONrnFHOjk