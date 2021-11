Σίτι: Μόνο με 70 εκατ. ευρώ παραχωρεί τον Φεράν Τόρες στην Μπαρτσελόνα

Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβαν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα για τον Φεράν Τόρες από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ξεκαθάρισε ότι τον παραχωρεί μόνο με μία πρόταση των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Το τελευταίο διάστημα ακουγόταν έντονα το όνομα του Ραχίμ Στέρλινγκ για την Μπαρτσελόνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μπορεί να έχει συμβόλαιο έως το 2025 με την Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο όπως φαίνεται δεν θέλει να το τιμήσει, ζητώντας εδώ και τώρα μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα».

Από την πλευρά τους οι Καταλανοί χτύπησαν την πόρτα της Σίτι, ζητώντας για τον Γενάρη, την απόκτησή του με την μορφή δανεισμού και το καλοκαίρι να κάτσουν ξανά στο τραπέζι για νέες διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η απάντηση των πολιτών δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, καθώς ξεκαθάρισαν πως ο Τόρες θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μόνο με πρόταση η οποία να αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν θα ήθελαν από τώρα να χάσουν έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει τόσα στην ομάδα τους. Εως τώρα έχει έχει πετύχει τρία γκολ σε επτά ματς, όντας τραυματίας στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν έως τώρα.

