Τσιμίκας - Λίβερπουλ: Στον πάγκο κόντρα στη Σαουθάμπτον, βασικός ο Ρόμπερτσον

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική 11άδα του Γιούργκεν Κλοπ για το ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Σαουθάμπτον.

Μετά από δύο ακόμη άρτιες εμφανίσεις την περασμένη εβδομάδα (με Άρσεναλ και Πόρτο), δίνοντας συνέχεια στο τρομερό του σερί από νίκες και clean sheets, ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε στον πάγκο για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ κόντρα στη Σαουθάμπτον.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να ξεκινήσει τον Άντι Ρόμπερτσον στα αριστερά της άμυνας, έχοντας παραδεχθεί βέβαια ότι βιώνει... ευχάριστο πονοκέφαλο το τελευταίο διάστημα λόγω της εντυπωσιακής φόρμας του Έλληνα μπακ.

Αναλυτικά η 11άδα των Reds:

#LIVSOU TEAM NEWS



Our line-up for today’s meeting with the Saints!