Γουότφορντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η συγγνώμη του Σόλσκιερ μετά τη συντριβή (vid)

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μετά τη βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Γουότφορντ πήγε στους οπαδούς της ομάδας του και απολογήθηκε.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την 5η της φετινή ήττα στη φετινή Premier League, καθώς γνώρισε τη συντριβή από τη Γουότφορντ με σκορ 4-1. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στάθηκε μπροστά από την κερκίδα των οπαδών των «Κόκκινων Διαβόλων» και ζήτησε συγγνώμη για τη νέα «γκέλα» της ομάδας του, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει και την τελευταία του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

👋 Ole Gunnar Solskjaer apologises to the Manchester United fans at full-time as Man United suffer an embarrassing 4-1 defeat to Watford pic.twitter.com/Tlt5dKaqfi