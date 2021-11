Λουκάκου: Παραμένει εκτός για 6ο ματς της Τσέλσι

Από την επόμενη εβδομάδα ίσως να επανέλθει ο Ρομέλου Λουκάκου στα πλάνα του Τόμας Τούχελ, με τον Βέλγο να βγαίνει νοκ-άουτ και από το ματς του Σαββάτου με την Λέστερ.

Ο «Big Rom» έχει ήδη χάσει πέντε παιχνίδια μετά και το 4-0 επί της Μάλμε όπου τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Champions League (20/10).

Το ματς με τη Λέστερ θα γίνει το 6ο ματς κατά το οποίο ο Τούχελ δεν θα έχει διαθέσιμο τον Βέλγο επιθετικό για τη γραμμή κρούσης, με το νικηφόρο σερί των «μπλε» να έχει σταματήσει πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων με το 1-1 απέναντι στην Μπέρνλι.

Αρκετό καιρό θα χρειαστεί ακόμα ο Κόβασιτς, ο Βέρνερ θα κριθεί την τελευταία στιγμή, αμφίβολοι και οι Μάουντ και Τιάγκο Σίλβα.

❌ Lukaku

❌ Kovacic

⏳ Werner

⏳ Thiago Silva

⏳ Mount



Thomas Tuchel updates on the current injuries within the Chelsea squad ahead of this weekend pic.twitter.com/V9Qszu4rYM