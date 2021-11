Κριστιάνο: Η άφιξή του στη Γιουνάιτεντ βελτίωσε και τα έσοδα της ομάδας μέσα στο 2021

Η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βελτίωσε και την οικονομική κατάσταση της ομάδας, μέσα στο 2021.

Τα έσοδα της Γιουνάιτεντ αυξήθηκαν κατά 16,1% στα 126,5 εκατομμύρια λίρες κι αυτό δεν οφείλεται μόνο από τα έσοδα των εισιτηρίων, από την επιστροφή των οπαδών στα γήπεδα, μετά την άρση των περιορισμών του κορονοϊού, αλλά κι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Sky Sport», τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 64,4 εκατομμύρια λίρες κι αυτό εξηγείται με την άφιξη του Ρονάλντο, αν και ο Πορτογάλος επέστρεψε στους «κόκκινους διαβόλους» μόλις τον τελευταίο μήνα του τριμήνου.

Οσον αφορά το καθαρός χρέος του συλλόγου, αυτό διαμορφώθηκε στα 439,7 εκατομμύρια λίρες στις 30 Σεπτεμβρίου, ελαφρώς μειωμένο από 440,6 εκατομμύρια λίρες το προηγούμενο έτος.

Ο αντιπρόεδρος της Γιουνάιτεντ, Έντ Γούντγουορντ δήλωσε ευχαριστημένος με τα νέα οικονομικά δεδομένα, τονίζοντας πως άπαντες στον σύλλογο είναι αποφασισμένοι να πετύχουν.

«Ενώ αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα σήμερα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητά μας στην πανδημία, η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι οι επιτυχίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής, οι παίκτες και όλοι στο σύλλογο είναι αποφασισμένοι να επιτύχουν αυτόν τον στόχο», τόνισε χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

