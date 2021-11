Λίβερπουλ: Τραυματίστηκε ο Ρόμπερτσον, πάει για βασικός ο Τσιμίκας κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Άντι Ρόμπερτσον τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σκωτίας με τη Δανία κι έτσι υπάρχει ανησυχία στις τάξεις της Λίβερπουλ, σχετικά με την κατάστασή του.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, είδε και τον Άντι Ρόμπερτσον να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 27χρονος μπακ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναστάτωσε τον Γερμανό τεχνικό της Λίβερπουλ, ο οποίος θα περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ρόμπερτσον, προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μείνει εκτός, τότε ο Κλοπ θα δώσει φανέλα βασικού στον Κώστα Τσιμίκα, για το αριστερό άκρο της άμυνας στο ντέρμπι με την Άρσεναλ το Σάββατο (20/11, 19:30) στο «Άνφιλντ».

Andy Robertson came off injured tonight for Scotland with what looked like a hamstring injury.



Thankfully, Kostas Tsimikas is performing brilliantly and ready to step up. pic.twitter.com/DXERVC0G17