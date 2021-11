Σαλάχ: Ο «χορός» με τη Σίτι είναι το κορυφαίο γκολ του Οκτώβρη (vid)

Διπλή βράβευση για τον Μοχάμεντ Σαλάχ που μετά το βραβείο του καλύτερου παίκτη πήρε κι αυτό του κορυφαίου γκολ του Οκτώβρη μετά τον «χορό» του στο ντέρμπι (2-2) του «Άνφιλντ» με τη Σίτι.

Ο Αιγύπτιος αστέρας έκανε ό,τι ήθελε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μέσα στον προηγούμενο μήνα και τόσο η Σίτι όσο και η Γιουνάιτεντ... δεινοπάθησαν από εκείνον.

Ο «Φαραώ» είχε βάλει προσωρινά μπροστά στο σκορ τους «κόκκινους» στο εντός έδρας ντέρμπι με τους «πολίτες» προτού ισοφαρίσει στο τελικό 2-2 ο Ντε Μπρόινε για τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ.

Εκείνο το γκολ με τον τρελό «χορό» του στην άμυνα της ομάδας του Πεπ και το σουτ με το «κακό», δεξί του πόδι, κέρδισε το βραβείο για το κορυφαίο τέρμα του Οκτώβρη στην Premier League.

💭 “A goal to dream of” ✨@MoSalah’s solo stunner against Man City is October’s @budfootball Goal of the Month#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/o5KlX7l8Bz