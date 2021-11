Σοβαρός ο τραυματισμός του Πογκμπά: Μένει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες! (vid)

Σοβαρός όπως αποδεικνύεται είναι ο τραυματισμός του Πολ Πογκμπά, καθώς θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες!

Ο Γάλλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού στην προπόνηση της Γαλλίας το απόγευμα της Δευτέρας (08/11) κι έτσι τέθηκε «νοκ-άουτ» ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Καζακστάν και Φινλανδία.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του φαίνεται πως είναι ακόμα πιο σοβαρός, καθώς όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο «RMC», ο Πογκμπά υπέστη πολύ βαριάς μορφής θλάση και αναμένεται να απουσιάσει από τα γήπεδα περίπου 8 με 10 εβδομάδες.

Ετσι, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αναμένεται να έχει ξανά στη διάθεσή του τον 28χρονο χαφ, από τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα η ομάδα του να τον στερηθεί σε μια σειρά σημαντικών αγώνων στο πρωτάθλημα όπως με την Τσέλσι (28/11), την Άρσεναλ (02/12) αλλά και στην Ευρώπη.

Paul Pogba could be out for 8-10 weeks following a thigh injury he picked up in France training, per @RMCsport pic.twitter.com/IbaMVoeVfk