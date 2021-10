Φόστερ: «Ο Σαλάχ μετά το 5-0 ήρθε να ρωτήσει που θα έπεφτα σε πέναλτι για να ξέρει» (vid)

Ο Μπεν Φόστερ αποκάλυψε ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον Μοχάμεντ Σαλάχ κορυφαίο αυτή τη στιγμή, με τον Αιγύπτιο να ζητάει να μάθει λεπτομέρειες από τον πολύπειρο γκολκίπερ παρά το μεγάλο σκορ της Λίβερπουλ με την Γουότφορντ.

Ο «Φαραώ» είχε πετύχει ένα μαγικό γκολ κόντρα στους «hornets», ο Φιρμίνο είχε πετύχει χατ-τρικ, ο Μανέ είχε βάλει κι εκείνος το λιθαράκι του και οι «κόκκινοι» είχαν φτάσει στο 5-0 επί της Γουότφορντ του Κλαούντιο Ρανιέρι πριν από μερικές μέρες στο Vicarage Road.

Στο φινάλε εκείνης της αναμέτρησης ο Σαλάχ πλησίασε τον Μπεν Φόστερ και ο πορτιέρε της Γουότφορντ αποκάλυψε τη συνομιλία τους.

«Με φώναξε και ρώτησε αν με αντιμετώπιζε σε πέναλτι, ποια πλευρά θα επέλεγα να πέσω. Σκέφτηκα “έξυπνος τύπος, ο καθένας κάνει την έρευνά του με τον τρόπο του...”. Μόλις είχε νικήσει 5-0 και παρ' όλα αυτά ήθελε να μάθει μια λεπτομέρεια που θα τον βοηθούσε» είπε γκολκίπερ.

Ben Foster has revealed what Mo Salah said to him after @LFC beat Watford:



“He’s gone: ‘If I’d have got a penalty, which way would you have dived?’ As soon as he said that, I thought: ‘Oh, you clever, clever boy’ as we do our research.” #awlive [soccer am]pic.twitter.com/YETKmJS4Hk