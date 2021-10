League Cup: «Σβηστά» η Λίβερπουλ στους «8», αποκλείστηκε η Σίτι!

Με τον Τσιμίκα στο βασικό σχήμα, η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Πρέστον εκτός έδρας και βρέθηκε στα προημιτελικά του League Cup. Πρόκριση και για την Τότεναμ. Αποκλείστηκε στα πέναλτι η Μάντσεστερ Σίτι.

Με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινάει στο βασικό σχήμα και να αγωνίζεται για όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Λίβερπουλ έκαμψε την αντίσταση της Πρέστον και πήρε την πρόκριση (2-0) για τον προημιτελικό του EFL Cup. Στο πρώτο μέρος πάντως οι «Κόκκινοι» δεν βρήκαν πολλές φάσεις για γκολ και παρά την συντριπτική κατοχή της μπάλας δυσκολεύονταν να φτάσουν με διαθέσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Μετά την ανάπαυλα όμως το συγκρότημα του Κλοπ έδειξε να συνέρχεται με τον Μιναμίνο στο 62΄να ανοίγει το σκορ και να αποφορτίζει τα πόδια των συμπαικτών του από το έξτρα βάρος. Στο 84΄μάλιστα ο Οριγκί σφράγισε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους χάρη σε εξαιρετικό τελείωμα, με τη Λίβερπουλ να παίρνει τη νίκη και μαζί την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Αποκλείστηκε η Σίτι έπειτα από πέντε χρόνια!

Eγινε κι αυτό! Για πρώτη φορά από το 2016 η Μάντσεστερ Σίτι έχασε παιχνίδι στο League Cup και αποκλείστηκε! Η Γουέστ Χαμ μετά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξε εκτός συνέχειας στον θεσμό και τους «πολίτες» με το 5-3 στα πέναλτι και συνεχίζει στα προημιτελικά!

Η Σίτι, παρουσιάστηκε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου με αλλαγές και με τον Στέρλινγκ να παίρνει φανέλα βασικού. Οι Λονδρέζοι ήταν εξαιρετικοί στο ανασταλτικό κομμάτι, έβαλαν δύσκολα στους Ντε Μπρόινε, Γκουντογκάν, Μαχρέζ και ουσιαστικά έσβησαν κάθε επιθετικό «όπλο» του Πεπ.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εμφάνιση του Αρεολά με σημαντικές επεμβάσεις. Ο γκολκίπερ των γηπεδούχων ήταν πρωταγωνιστής στη ρώσικη ρουλέτα, αφού μπλόκαρε το πέναλτι του Φόντεν κι έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Νομπλ, Μπόουεν, Ντόουσον, Κρέσγουελ και Μπενράχμα οι σκόρερ για τα «Σφυριά». Κανσέλο, Ζεσούς, Γκρίλις βρήκαν δίχτυα, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά. Ετσι, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές κατακτήσεις η Σίτι έμεινε εκτός...

The last six winners of the EFL Cup:



Manchester City (2016)

Manchester United (2017)

Manchester City (2018)

Manchester City (2019)

Manchester City (2020)

Manchester City (2021)



West Ham have knocked them both out this campaign. pic.twitter.com/ScUtzZm5Ez