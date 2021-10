Κλοπ: Έκανε τον πανηγυρισμό με τις γροθιές και στο «Ολντ Τράφορντ»! (vid)

Συνήθως το κάνει μονάχα μπροστά στο γεμάτο Kop στο «Άνφιλντ». Τώρα, ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το ιστορικό 5-0 επί της Γιουνάιτεντ, ξεσήκωσε τον κόσμο της Λίβερπουλ κάνοντας και στο Μάντσεστερ τον πανηγυρισμό με τις γροθιές!

Οι «κόκκινοι» μετά το πάρτι που έκαναν στον αγωνιστικό χώρο του «Θεάτρου των Ονείρων», στην πρώτη ήττα της Γιουνάιτεντ με σκορ 5-0 έπειτα από το 1955 (τότε ήταν η Σίτι που το είχε καταφέρει), κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων για να γιορτάσουν με τον κόσμο τους.

Ενώ όλα έδειχναν ότι άπαντες θα περιορίζονταν στο χειροκρότημα και τις φωνές για ανάλογη συνέχεια, ξαφνικά ο Κλοπ επιστρέφει, εκπλήσσει ακόμα και τους παίκτες του και ακούγονται τρεις πολύ δυνατές ιαχές από τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Ο Γερμανός κάνει τον κλασσικό του πανηγυρισμό με τις τρεις γροθιές στον αέρα και χτυπάει δυνατά το στήθος του στο σημείο της καρδιάς, εκεί όπου έχει βάλει την ομάδα του...

Jurgen Klopp can't help but celebrate with the travelling Liverpool fans 👏 pic.twitter.com/G2NxRWQKM9

Klopp made them wait but they got their fist pumps in the end….. #LFC pic.twitter.com/TCBmXODFpD