Γιουνάιτεντ: Προστατεύει κι εμπιστεύεται τον Σόλσκιερ

Διατεθειμένη να στηρίξει τον προπονητή της, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, είναι η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Βαριά ήττα από την Λέστερ με 4-2 γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την αγωνιστική και όπως είναι λογικό οι φίλοι των «κόκκινων διαβόλων» είναι δυσαρεστημένοι με την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τους, το τελευταίο διάστημα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, η Γιουνάιτεντ έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της βαθμολογικής κατάταξης της Premier League, με 14 βαθμούς και στο -5 από την κορυφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» ναι μεν είναι δυσαρεστημένη με την διαχείριση που κάνει ο Νορβηγός τεχνικός στα παιχνίδια της ομάδας του, αλλά του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, μιας και θεωρεί πως μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση.

Ωστόσο, αν η... κατρακύλα συνεχιστεί και στα επόμενα παιχνίδια, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει κρίσιμο ραντεβού, μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους.

Η Γιουνάιτεντ την Τετάρτη (20/10, 22:00) δίνει ένα κρίσιμο παιχνίδι, για την 3η αγωνιστική του Champions League, κόντρα στην Αταλάντα στο «Όλντ Τράφορντ».

Manchester United are still backing Ole Gunnar Solskjær. They expect the situation to improve in the next weeks of course, not happy with last results & team performances - but club still protecting the manager. 🔴 #MUFC



More here: https://t.co/9qF49eMcI7 pic.twitter.com/iiodnmRYVv