Νιούκαστλ: Πρώτη επίσκεψη των νέων αφεντικών στο προπονητικό κέντρο (vid)

Την πρώτη τους συνάντηση με το έμψυχο δυναμικό της Νιούκαστλ είχαν η Αμάντα Στέιβλι και ο σύζυγός της, Μερντάντ Γκοντουσί, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε, οι επαφές με τα πρόσωπα της πρώτης ομάδας ακολουθούν για τα νέα αφεντικά της Νιούκαστλ. Στο πλαίσιο αυτό, η μέτοχος του 10%, προεξάρχουσα του κονσόρτιουμ και νέα CEO των Μάγκπαϊζ, Αμάντα Στέιβλι επισκέφθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μερντάν Γκοντουσί (οι δυο τους θα «τρέχουν» ουσιαστικά το κλαμπ) το προπονητικό κέντρο της ομάδας για να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και τους εργαζομένους και να μιλήσει ξανά με τον Στιβ Μπρους, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τις επόμενες μέρες από την τεχνική ηγεσία.

Πέραν της πρώτης επαφής με τα στελέχη του «Darley Park» και τα μέλη του ρόστερ, οι νέοι διοικούντες έκαναν μια πρώτη αξιολόγηση, αφού μέσα στα μεγαλεπίβολα σχέδια ανάπτυξης του κλαμπ περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση ή η ανακατασκευή του προπονητικού κέντρου.



Amanda Staveley and Mehrdad Ghodoussi introduce themselves at the #NUFC training ground.



