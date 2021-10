Ο Ράσφορντ τιμήθηκε με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ!

Στα 24 του χρόνια, ο Μάρκους Ράσφορντ έλαβε τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ για το έργο του κατά της παιδικής φτώχιας κι έγινε ο νεότερος δόκτωρ του πανεπιστημίου!

Είναι ακτιβιστής, MBE, ήρωας για εκατομμύρια παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχιας και παράλληλα ένας από τους κορυφαίους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Πλέον, ο Μάρκους Ράσφορντ είναι και επίτιμος διδάκτωρ, ο νεότερος, μάλιστα, στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ!

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε το έργο του να αναγνωρίζεται για μία ακόμη φορά και να τιμάται από το πανεπιστήμιο της πόλης του, στο πλαίσιο της τελετής που έλαβε χώρα στο «Ολντ Τράφορντ», παρουσία μεταξύ άλλων του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον!

The prestigious award is for @MarcusRashford's ongoing charity work and well-publicised campaign against child poverty off the field, as well as his outstanding sporting achievements on the pitch.https://t.co/TRIdLRtuPJ