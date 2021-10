Λίνεκερ: «Η μεταγραφή του Ρονάλντο στη Γιουνάιτεντ έκλεισε στον κήπο μου» (vid)

Ο Γκάρι Λίνεκερ αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ο Εντ Γούντγουορντ κατάφερε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 36χρονος σούπερ σταρ επέστρεψε έπειτα από 12 χρόνια στο «Όλντ Τράφορντ» για να φορέσει και πάλι τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ παρακολουθούσε υπομονετικά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και κατάφερε να τον αποκτήσει, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν τοποθετηθεί και κάποια μπόνους επίτευξης στόχους ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γκάρι Λίνεκερ μίλησε για τη μέρα που οι ιθύνοντες του συλλόγου κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτό το σπουδαίο deal. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όλα έγιναν από τον κήπο του σπιτιού του, καθώς ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας, Εντ Γούντγουορντ έκλεισε τη συμφωνία από το κινητό του, όσο ήταν στο σπίτι του Λίνεκερ.

«Η Γιουνάιτεντ υπέγραψε τον Κριστιάνο στην... αυλή μου. Ο Εντ Γούντγουορντ είναι καλός μου φίλος. Είναι ο γείτονάς μου και υπέγραψε τον Ρονάλντο όσο ήταν ήταν στην αυλή μου. Ηταν εκπληκτικό και πολύ διασκεδαστικό. Το ήξερα όταν μπήκε και ήταν στο τηλέφωνο με τον Ζόρζε Μέντες. Έβγαλα μια φανταστική φωτογραφία του με τον Γούντογουορντ να μιλάει στο τηλέφωνο στην αυλή μου, που θα μπορούσα να τη μοιραστώ μια μέρα με την άδειά του», εξήγησε ο Λίνεκερ μιλώντας στο «BBC».

