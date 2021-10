Γουότφορντ: Στα γραφεία ο Ρανιέρι για υπογραφές (vid)

Μόνο η ανακοίνωση απομένει από πλευράς Γουότφορντ για την πρόσληψη του Κλαούντιο Ρανιέρι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μετά την απόλυση του Χίσκο Μουνιόθ, οι άνθρωποι της Γουότφορντ βρήκαν στο πρόσωπο του Κλαούντιο Ρανιέρι τον αντικαταστάτη του Ισπανού προπονητή.

Ο 69χρονος Ιταλός τελικός ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα με τους «Χόρνετς» και πρόσφατα αποδέχθηκε την πρόταση που του έκαναν για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Λέστερ το 2016, Ρανιέρι μετά την αποχώρησή του από την Σαμπντόρια τον Μάιο του 2021, επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμό της Γουότφορντ στην Premier League, βάζοντας μάλιστα την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

🎥 Claudio Ranieri arriving at Watford's training ground



🔜 Announcement of his appointment expected imminently pic.twitter.com/odUi3Ua6IA