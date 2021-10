Γουότφορντ: Απέλυσε τον Σίσκο Μουνιόθ από την τεχνική ηγεσία μετά από 10 μήνες

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γουότφορντ αποτελεί ο Σίσκο Μουνιόθ, μετά τη νέα ήττα της ομάδας στο πρωτάθλημα, από τη Λιντς.

Η φετινή σεζόν για τις «μέλισσες» δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά το τέλος επτά αγωνιστικών, βρίσκονται στην 14η θέση της Premier League με μόλις 7 βαθμούς. Μάλιστα, τελευταία φορά που πανηγύρισαν τρίποντο ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου, απέναντι στη νεοφώτιστη Νόριτς, με 3-1, εκτός έδρας.

Εκτοτε ακολούθησαν δύο ήττες και μια ισοπαλία. Το γεγονός ότι η Γουότφορντ δεν κατάφερε να πάρει τίποτα από τον αγώνα απέναντι στη Λιντς, εξόργισε τους ιθύνοντες του συλλόγου, με αποτέλεσμα να προβούν στην απόλυση του Σίσκο Μουνιόθ.

Ο 41χρονος Ισπανός τεχνικός, προσλήφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να δείξει σημάδια βελτίωσης, υπό την καθοδήγησή του, τον οδήγησε στην έξοδο. Στα 34 παιχνίδια που έκατσε στον πάγκο της Γουότφορντ, κατέκτησε 21 νίκες, έχοντας παράλληλα 4 ισοπαλίες και 11 ήττες.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.