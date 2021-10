Ρανιέρι:Επιστρέφει στους πάγκους για την Γουότφορντ

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Γουότφορντ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Οι «Χόρνετς» βρίσκονται σε αποσύνθεση, καθώς μετά το τέλος επτά αγωνιστικών, βρίσκονται στην 14η θέση της Premier League με μόλις 7 βαθμούς.

Γι' αυτό και η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυση του Σίσκο Μουνιόθ. Οπως αναφέρει όμως το «Sky Sport Italia», η Γουότφορντ έχει βρει ήδη τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό του 41χρονου Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της.

Κι αυτός δεν είναι άλλος πέρα από τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Λέστερ το 2016, Ρανιέρι, δεν έχει ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι μετά την αποχώρησή του από την Σαμπντόρια, αλλά όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στους πάγκους, για λογαριασμό της Γουότφορντ, στην Premier League.

