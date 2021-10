Κλοπ: Μάθημα τακτικής για το ντέρμπι μέσα σε δυο λεπτά (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξήγησε μέσα σε δυο λεπτά όλα τα στραβά της Λίβερπουλ από το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τη Σίτι και τη διαφορά που σημειώθηκε στο δεύτερο μέρος για να έρθει αυτό το 2-2 στο «Άνφιλντ».

Από την ανάγκη των «κόκκινων» να σταματήσουν τη Σίτι και το επιθετικό ποδόσφαιρο της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, στην τόλμη του δευτέρου ημιχρόνου, τα γκολ των Μανέ και Σαλάχ, αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν οι «πολίτες» με Φόντεν και Ντε Μπρόινε.

Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε αφορμή από ερώτηση ρεπόρτερ για το κακό πρώτο μέρος της ομάδας του και ανέλυσε όλη τη σκέψη του μέσα σε δυο λεπτά εξηγώντας τα πάντα γύρω από το ντέρμπι της Κυριακής...

«Όταν παίζεις με την Μάντσεστερ Σίτι ξέρεις ότι είναι εξαιρετική με τη μπάλα στα πόδια. Έπρεπε να βρούμε τρόπους να αμυνθούμε. Έπρεπε να κλείσουμε τους χώρους. Οπότε πρέπει να ξεμυτίζεις από την άμυνα σε συγκεκριμένες στιγμές.

Η πρώτη σκέψη της Σίτι είναι να παίξει από τον άξονα, όμως, όταν εκεί δεν υπάρχει χώρος τότε στέλνει τη μπάλα στους δυο εξτρέμ. Στέλνει τη μπάλα εκεί είτε με μεγάλη μπαλιά είτε με κοντινές πάσες. Δεν θυμάμαι να είδα τη Σίτι να μεταφέρει τη μπάλα εκεί με ευκολία.

Πιέσαμε με την τελευταία μας γραμμή στην άμυνα, καλέσαμε και τη μεσαία γραμμή πιο πίσω κι έτσι ούτε ο Χέντερσον ούτε ο Κέρτις Τζόουνς μπορούσαν να βγουν στην επίθεση. Προφανώς και η Σίτι είχε καλές ευκαιρίες για γκολ, όμως δεν σκόραρε.

Αυτό μας αφήνει ένα κακό συναίσθημα γιατί δεν παίξαμε ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Οι περισσότερες μακρινές μπαλιές, εκτός από μια ή δυο, δεν είχαν κανένα νόημα... Προφανώς αλλάξαμε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο και αμέσως έγινε αντιληπτό.

Γίναμε πιο επιθετικοί, ανεβήκαμε στο γήπεδο, αισθανόμασταν πιο συμπαγείς, ήταν ενωμένες οι γραμμές μας. Το μήνυμα που έδωσε το ποδόσφαιρο ήταν να παίξουμε αυτή την γαμ.... εξτρά πάσα. Είμαστε χαρούμενοι με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε έναν τόσο πολύ δυνατό αντίπαλο».

