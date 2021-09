Λίβερπουλ: Με φτυαριά του Κλοπ ξεκίνησαν τα νέα έργα στο «Άνφιλντ» (vid)

Παρά την βροχή το μεσημέρι της Πέμπτης, έγινε μια μικρή τελετή για την έναρξη των νέων εργασιών στο «Άνφιλντ» και ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν παρών για να κάνει την πρώτη φτυαριά.

Τα έργα αφορούν την αναδιαμόρφωση του Anfield Stand Road, όπου αναμένεται να προστεθούν περί τις 7.000 θέσεις.

Οι εργασίες ξεκινούν μέσα στην τρέχουσα σεζόν με την ελπίδα το καλοκαίρι του 2023 όλα να είναι έτοιμα και να ξεκινήσει εκείνη η ποδοσφαιρική χρονιά με το γήπεδο να φιλοξενεί 61.000 οπαδούς, έχοντας γίνει ακόμα πιο σύγχρονο και επιβλητικό.

Στο γενικότερο πλαίσιο της ανακατασκευής συμφωνήθηκε να μπορεί το «Άνφιλντ» να φιλοξενήσει έξι μεγάλες συναυλίες, αλλά και να προγραμματιστούν εκεί διάφορα μεγάλα αθλητικά events σε ορίζοντα 5ετίας.

Ο Γιούργκεν Κλοπ το μεσημέρι της Πέμπτης έδωσε το «παρών» στη μικρή τελετή έναρξης των εργασιών και έκανε την πρώτη φτυαριά παρά την βροχή...

Jurgen Klopp braving the rain at the ground-breaking ceremony for the new Anfield Road Stand #LFC pic.twitter.com/ZjZjsMhvzw