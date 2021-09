To «Siu» του Κριστιάνο μετατράπηκε σε... ζεϊμπέκικο από τους οπαδούς της Βίλα!

Οταν το τελευταίο διπλό στο Ολντ Τράφορντ... χάνεται το 2009, τότε οι φίλοι της Βίλα κάνουν τα πάντα. Ακόμα και το «Siu» του Κριστιάνο το μετατρέπουν σε... ζεϊμπέκικο.

Μεγάλο διπλό στο Ολντ Τράφορντ και οι οπαδοί της Άστον Βίλα «μεθυσμένοι» από ευτυχία... τρόλαραν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο πανηγυρισμός του Πορτογάλου σταρ είναι μοναδικός, μιας και το «Siu» είναι γνωστό σε όλο τον πλανήτη! Ετσι, οι φίλοι των «Βίλανς» φρόντισαν να τον... μιμηθούν και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό για τους haters του CR7. Στο... χορό μπήκε κι ένας ασπρομάλλης φαν της Βίλα, ο οποίος μετέτρεψε το «Siu» σε... ζεϊμπέκικο. Η τελευταία νίκη της Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ ήταν τον Δεκέμβριο του 2009, πως να μην... τρελαθεί ο άνθρωπος!

Aston Villa fans after their win at Old Trafford today… pic.twitter.com/BVpOhoIpeF